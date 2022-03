E’ un Bongiorno per il Collegno Paradiso, Morana e Fantini ruggiscono tra i leoni

In Via Galvani la posta in gioco è alta, si scende in campo per tenere aperti i giochi per la salvezza nell’incontro tra Collegno Paradiso e Mirafiori. I Leoni, dopo due partite difficili contro le squadre al vertice della classifica, devono puntare obbligatoriamente alla vittoria per poter sperare di rimanere agganciati in coda e allontanarsi dalla retrocessione, stesso discorso per i gialloblù che vedono inoltre esordire in panchina il nuovo tecnico Alessandro Murgia. Nei primi minuti del match sono proprio gli ospiti a partire forte attaccando immediatamente la porta avversaria con il magico Tingo Del Bosco che con un tiro...

