Opoku non perdona, eurogol e doppietta

Non era mai stato così determinante come oggi, Anyimah Opoku. L'attaccante in forza al ColicoDerviese è riuscito a imporsi seguendo i consigli del suo tecnico Andrea Milani: una doppietta e un calcio di rigore guadagnato nella sfida in casa del Bulgaro hanno mostrato le vere qualità del numero 7 ospite, e il suo allenatore ora sa di aver a disposizione un attaccante potenzialmente decisivo. Nel 3-3 spettacolare le due formazioni hanno dato vita a un match intenso, recuperandosi più volte a vicenda.

Opoku scatenato. Arriva nei primissimi minuti infatti il gol che spacca il match e apre le marcature. A firmare la rete è proprio di Opoku, con il numero 7 che conclude al meglio un'azione bellissima della sua squadra. Lo sviluppo orchestrato, infatti, al meglio da Barri, Poncetta e Sala termina con un'inzuccata in corsa di Opoku che, senza pensarci due volte, arriva in corsa sul cross in area. Arriva così il vantaggio ospite che però non è destinato a durare molto. I padroni di casa riescono infatti a raggiungere prima, e superare poi, il gol di Opoku. Il bomber però non ci sta e sugli sviluppi di un'azione corale molto simile a quella che aveva portato al vantaggio ospite arriva il gol del 2-2. Sul secondo palo l'attaccante si fa trovare pronto a mettere in rete in corsa un bel pallone dalla fascia e al volo di piede trasforma la rete del momentaneo pareggio.

Determinazione e sogni. La partita, sempre più accesa, volge al termine dopo il 3-2 dei padroni di casa ma proprio allo scadere una giocata di Opoku fa sperare la sua squadra. Il giocatore in maglia numero 7, che si ispira a Cristiano Ronaldo, si mette in mostra ancora una volta e, ricevuta palla in area, si appresta a passare la palla a un compagno meglio servito, ma viene contrastato fallosamente da un difensore e l'arbitro fischia il calcio di rigore che realizza Pietro Zecca. La prestazione di Anyimah Opoku regala quindi un punto importante alla sua squadra, ma anche la consapevolezza per Opoku e tutto il suo ColicoDerviese di poter essere l'uomo in più nei momenti del bisogno.