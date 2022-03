Una rovesciata e un colpo di testa fanno avverare il desiderio di Serra di portare il pallone a casa

La 21ª giornata di Under 17 del girone A fa sorridere a bocca larga la Lainatese di Bellegotti, che sull'Academy Legnano riesce a chiudere con un 3-0. Grandissima prova per i padroni di casa: in evidenza soprattutto Serra, oggi incontentabile segna solo lui (di testa e in rovesciata). L'Academy soffre a metà campo, dove gli avversari invece non peccano. Niente da fare per i lilla, che oggi faticano a costruire e realizzare. IL COLPACCIO DI SERRA Match da altissimo livello sin dal fischio iniziale. I lilla di Costantino scendono in campo con un 4-4-2, mantenendo sempre alta l’accoppiata Koua-Truglio. Rispondono i...

