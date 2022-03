«Giochiamo bene, ci manca solo concretizzare»

Quello tra Crescentinese e Arona è stato a tutti gli effetti già uno scontro diretto. Ad entrambe serviva una vittoria per cercare di allontanarsi dalle ultime posizioni in classifica. Dopo la sconfitta della sua Crescentinese per 3-1 il tecnico, Edoardo Finati, analizza la gara: « Chiedo sempre ai ragazzi di fare la partita e anche oggi hanno fatto bene. Dobbiamo ancora lavorare molto sulla fase di non possesso perché i gol arrivano da lì. In fase di possesso invece facciamo tutto bene, creiamo tanto. Arriviamo fin lì poi però non riusciamo a fare gol. Ci vuole un cambio di passo davanti».

