Tripletta del Giudice Sportivo: arriva il centesimo gol bianconero

17 giornate, 16 vittorie e un pareggio. Sedici marcatori differenti per un totale di 98 gol fatti in campionato a fronte dei solo 13 gol subiti. Due marcatori, Andrea Stocchino e Filippo Marotta che con 22 gol ciascuno si contendono la scarpa d’oro del girone oltre a quello della categoria (GabrieleTucci del Lucento a 27 e Luca Amaradio della Novese a 22 i rivali). Numeri, numeri, numeri: ormai per spiegare la stagione del Lascaris stellare di Cristian Balice non si può usare altro, perché gli aggettivi sono finiti.

Eppure ad infrangere un record e la barriera dei 100 gol fatti non è un calciatore agli ordini del comandante bianconero, ma il Giudice Sportivo.

Filippo Marotta, attaccante del Lascaris di Cristian Balice. Per lui 22 gol in 1118' suddivisi in 17 presenze. Prima media Minuti/Gol nel girone con una rete ogni 51' giocati e una media voto di 7.2 (secondo dietro al compagno di squadra classe 2006 Vincenzo De Luca con 7.3). Tra le 22 reti all'attivo 4 sono rigori, segnati contro Venaria, Quincitava, Settimo e di nuovo Venaria al ritorno). Queste e altre statistiche le trovi sulla nostra APP.

L’Ivrea Banchette domenica si è presentato con soltanto 10 calciatori a Pianezza: per evitare un epilogo impietoso (già probabilmente svantaggioso a ranghi completi) la società eporediese ha optato per rinunciare alla partita. Con il Comunicato Ufficiale di oggi, giovedì 17 marzo, il Giudice Sportivo ha assegnato lo scontato 3-0 a tavolino andando quindi a scrivere un pezzo importante della stagione stratosferica del Lascaris: il muro dei 100 gol.

Dopo le due triplette di Andrea Stocchino (contro Ivrea e Cirié), le due di Filippo Marotta (Caselle e Venaria) e quelle di Edoardo Fregnan e Dylan Edwin Obase contro Caselle e Ivrea, l’avvocato Paolo Adolfo Pavarini diventa quindi il diciassettesimo marcatore del Lascaris e il quinto giocatore a segnare una tripletta per Cristian Balice che ora vola a 52 punti, ovvero a +10 dal Volpiano inseguitore.

Giudice Sportivo che assegna, nello stesso Comunicato, la vittoria a tavolino anche all'Area Calcio, sempre in Under 17. A differenza di Lascaris-Ivrea Banchette, la partita contro la Monregale è cominciata, ma è durata soltanto 8'. I galletti monregalesi si sono presentati in 8 giocatori, ma l'infortunio dopo pochi giri di lancette ha ridotto il numero al di sotto del minimo per proseguire. Alla Monregale «apprezzato lo sforzo della Società di partecipare ugualmente alla partita» non è stata comminata alcuna multa o penalità, a differenza dell'Ivrea Banchette che dovrà scontare un punto di penalità e pagare una multa di 103€.

Con il primo posto praticamente blindato, il tandem Ivrea Banchette-Giudice Sportivo rovina la festa di Quota 100 a un Lascaris che, oltre a prepararsi con largo anticipo alle fasi finali, non ha altri stimoli che cercare di raggiungere il prima possibile quota 150 gol fatti. Così, per ammazzare il tempo e trovare la spinta verso un nuovo record.

Edoardo Fregnan, attaccante del Lascaris di Cristian Balice con 14 reti in 16 partite (1125' in campo). Una media voto di 7.00 e una media minuti gol di una rete ogni 80'.

