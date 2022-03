Gol in rovesciata, incornate perfette e traversa da 35 metri: che derby!

Girandola di gol ed emozioni infinita tra Alicese Orizzonti e Borgovercelli. Dopo il primo tempo sembra tutto chiuso in favore della squadra di Roberto Aimone, che va sul 3-0 senza troppi problemi, ma nella ripresa ecco la reazione del team di Gigi Scarpa, che vede l'avversario ma per un soffio non lo aggancia. E nel finale il 5-3 della sicurezza di Adam Dhaffar, autore di una tripletta. Menzione anche per il fantasista di casa Mattia Bonadonna, a segno per primo e ispiratore di altre reti granata. Per l'Alicese Orizzonti è sempre zona retrocessione, però con ancora speranza di agganciare i...

