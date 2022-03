Toccacieli immenso in difesa; 7.5; Lila decisivo: 7

Il Villapizzone stende il Segrate 1-0 con una rete di Lila, che approfitta dell'errato intervento di Angrisani per iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori e firmare la prima vittoria del nuovo anno per i ragazzi di Fragale. Un successo che rilancia le quotazioni della società, intenzionata a salvarsi senza arrancare fino all'ultima giornata. Brutta tegola, invece, per Pezzella: la strada per la salvezza è complicata, urgono risultati. Perno fondamentale della squadra ospite è Toccacieli, a mani basse migliore in campo e letteralmente insuperabile; tra i locali, oltre all'autore del gol, si segnala Santoriello, prodigioso in una circostanza ad...

