«Vittoria fondamentale, vogliamo i Play Out»

L'Alicese Orizzonti torna alla vittoria e lo fa in una partita che non solo può essere determinate in chiave salvezza ma che ha anche il sapore del derby. Il 5-3 sul Borgovercelli rilancia il gruppo di Roberto Aimone verso la speranza Play Out.

Per il risultato finale è stato fondamentale Mattia Bonadonna, centrocampista e bandiera dell'Alicese, in gol con un tiro da fuori che è il suo marchio di fabbrica. «È stata una partita importante. Abbiamo giocato bene anche se per i primi 20' del secondo tempo non è stato facile mantenere il risultato. Tre punti fondamentali perché vogliamo andare a giocarci i Play Out».

Non solo Under 17 ma anche Juniores, Mattia è infatti partito titolare nella gara di sabato tra Alicese e Cnh Industrial (CLICCA QUI PER LEGGERE LA PARTITA). «Giocare sia sabato che domenica è impegnativo ma bellissimo. In Under 19 gioco più basso, tra i due di centrocampo mentre in Under 17 sono più sulla trequarti. Prima squadra? Non lo so ma sarebbe davvero bello».

Qui l'intervista a Alessandro Diadoro, Under 19