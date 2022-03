Corradino alla Pippo Inzaghi, i 3 punti prendono la via del Lago

Grazie ad un guizzo finale da rapace d'area del proprio centravanti Corradino, l'Arona coglie 3 punti importantissimi per continuare a stazionare nelle zone alte della classifica e soprattutto per mettere terreno tra sé e la zona play out. Non bella la partita dei biancoverdi nel primo tempo, con l'episodica rete di Teruggi, giunta in maniera inaspettata. Il Città di Cossato ha fatto più gioco e avuto più occasioni nella prima frazione ma non è stato preciso, segnando solo su situazione di palla inattiva. Nella ripresa a fare la differenza è stato il rosso a Beskorovaynyy: in superiorità numerica la formazione...

