Il bomber che a suon di gol ha svoltato il campionato: «Ci andiamo a prendere la salvezza»

Cambio di marcia, inversione di tendenza, sterzata decisa. Il Sancolombano nel 2022 ha aumentato i giri del motore e adesso è in piena lotta per la salvezza. Nelle otto partite giocate nel nuovo anno i rossoblù hanno conquistato nove punti, quasi il doppio di quelli ottenuti nel 2021, cinque. Tra i protagonisti della squadra allenata da Luigi Roveda c’è William Bazzacchi, prima punta e autore finora di sette gol. Il classe 2005, prima di arrivare in riva al Lambro, ha militato nel Somaglia, nel Pizzighettone e nel Codogno.

DA SEMPRE

Il numero 9 è stato impostato nel suo attuale ruolo proprio da quando veste la nuova maglia: «In precedenza ho sempre fatto l’esterno, sia d’attacco che di difesa. Sono ben strutturato fisicamente e abbastanza veloce». Anche in questa posizione sta rendendo bene, è il miglior marcatore della squadra e sta fornendo ottime prestazioni. Delle sue sette reti, ne ha segnate quattro nel 2022: contro l’Assago, il Club Milanese, il Città di Vigevano e il Rozzano. Ovviamente domenica proverà ad aggiornare i suoi numeri nel delicato scontro salvezza contro il Casteggio.

LA SCHEDA DI WILLIAM BAZZACCHI

NOME : William

: William COGNOME : Bazzacchi

: Bazzacchi ANNO : 2005

: 2005 RUOLO : Prima punta

: Prima punta PIEDE : Destro

: Destro ALTEZZA : 175 cm

: 175 cm PESO : 72 kg

: 72 kg GOL : 7

: 7 CARRIERA : Somaglia, Pizzighettone, Codogno, Sancolombano.

GOL E OBIETTIVI

Sui gol messi a segno questa stagione ha dichiarato: «Non ne ho uno preferito. Ne ho realizzati diversi molto importanti per me e la squadra, come per esempio quello contro l’Assago, il primo contro il Segrate e la punizione contro la Franco Scarioni. La prestazione migliore credo di averla fatta contro il Club Milanese: feci il primo gol che aprii la partita, prima della fine del primo tempo servii un assist per il 2-0, nella ripresa subimmo due reti, ma negli ultimi minuti fornì un altro assist per il 3-2». Sugli obiettivi stagionali racconta:«Voglio conquistare la salvezza e segnare più gol possibili per aiutare la squadra. Il mio sogno è ovviamente andare a giocare in una delle top squadre del mondo». Come detto, domenica il Sancolombano affronterà il Casteggio, con cui nel girone d’andata subì un pesante 4-0. Con una vittoria i ragazzi di Roveda scavalcherebbero i loro avversari e darebbero un’ulteriore testimonianza dei netti miglioramenti: «Penso che sarà una vera e propria battaglia perché anche loro hanno bisogno dei tre punti, ma noi altrettanto siamo concentrati per cercare di vincere».

La rosa del Sancolombano Under 17









DUE SQUADRE DIVERSE

I NUMERI DEL SANCOLOMBANO NEL 2021

10 partite

partite 5 punti (0.5 a incontro)

punti (0.5 a incontro) 11 gol fatti (1.1 a incontro)

gol fatti (1.1 a incontro) 44 gol subiti (4.4 a incontro)

I NUMERI DEL SANCOLOMBANO NEL 2022

8 partite

partite 9 punti (1,.13 a incontro)

punti (1,.13 a incontro) 12 gol fatti (1.5 a incontro)

gol fatti (1.5 a incontro) 12 gol subiti (1.5 a incontro)

RUOLINO

Il pareggio per 1-1 di domenica scorsa contro il Rozzano, la terza forza del girone E, avrà sicuramente rafforzato il morale dei rossoblù che proveranno a rendere cara la pelle a tutte le squadre. Siamo in primavera, nel clou della stagione, e il Sancolombano è in salute e in fiducia. Lo è anche il suo bomber, che è pronto a scardinare le difese avversarie e a dare ancora tante gioie alla squadra.