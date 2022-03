Incendi, la grinta in campo: 7,5, Torre, l'eurogol sigilla: 8

Continua la striscia di risultati positivi per la Lainatese di Bellegotti, che questo weekend vince 3-1 contro la Valceresio. In luce, come quasi ogni weekend, il goleador Serra, a segno per ben due volte. Ma non solo: bene anche Camardo e Brindani, i due fantasisti sono indispensabili per la vittoria rossoblù. Nella formazione ospite, invece, da sottolineare la grinta e tenacia di Incendi, che non a caso riesce a buttarla in rete. LAINATESE Gagliano 7.5 Attento. Al 23’ non viene colto di sorpresa sulla conclusione di Casati, così come sulle altre (poche) azioni della prima frazione di gara. Colangelo 8 Tecnico. Le sue serpentine riescono, diventando...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con