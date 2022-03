L'Élite chiama, l'Ausonia risponde:i i neroverdi passano anche ad Assago

L’Ausonia riprende la sua corsa nel girone E battendo in trasferta l’Assago. I ragazzi di Pirillo si riscattano dopo la sconfitta contro il Sant’Angelo e rispondono al Club Milano, vittorioso contro il Rozzano. I padroni di casa, tuttavia, possono uscire dal campo soddisfatti per la loro prestazione e il 3-2 finale probabilmente non rende pieno merito alla formazione di Fortunato che, per lunghi tratti, tiene testa alla prima della classifica. I gialloblù pagano un approccio sbagliato alla partita, come dichiarato anche dallo stesso tecnico, e qualche disattenzione di troppo in difesa che, al termine dei novanta minuti, risulta decisiva per...

