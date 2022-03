Tanta Rivarolese, poco Settimo, ma la ricetta si tinge di viola con la zampata di Scaramuzzi

Non sempre nel calcio vince il più forte, o chi gioca meglio. A volte basta un tocco, un tiro, una zampata. Nicolò Scaramuzzi segna e Zarra esulta, mentre la Rivarolese si lecca le ferite di due traverse e un autogol annullato. Ai punti i ragazzi di Scalone (in tribuna, squalificato) avrebbero meritato, ma per fortuna o sfortuna questo gioco non è una scienza esatta. Alla fine per i granata rimane tanta amarezza, ma l'amarezza non arriva se prima non si è dato tutto in campo. Il Settimo, invece, conquista tre punti fondamentali contro una diretta concorrente e ora è a...

