Venaria cinque bellezze. La Pro Eureka accorcia sul secondo posto

L'infrasettimanale regala sempre sorprese. Come nel Girone B dove si riaccende la corsa al secondo posto grazie alla vittoria dello Charvensod sul Volpiano.

Ecco il resoconto della giornata

GIRONE A

Ray Omoregbe, attaccante della Sparta Novara

Non stecca la Sparta Novara, che espugna Biella grazie anche alla doppietta del solito Ray Omoregbe, e di conseguenza il Città di Cossato che infila un buon poker al Trino. La copertina di giornata però va sempre alla solita Arona. Ottavo risultato utile consecutivo e quinta vittoria consecutiva. A fare le spese del momento super dei ragazzi di Fabio Langianese è niente meno che l'Accademia Borgomenero terza in classifica. 4-3 finale. con tripletta di Niccolò Franchin. Beffato il Verbania all'ultimo secondo dal Borgosesia che mantiene le distanze e rimane in zona bianca.

GIRONE B

Leonardo Alfinito esterno del Borgaro

Oltre a una mano, il Lascaris mette anche un altro pollice sulla coppa del girone. 1-5 senza intoppi a Rivarolo e ko del Volpiano in casa dello Charvensod fanno ridere Balice. La Pro Eureka tiene il ritmo e accorcia vincendo con l'Ivrea. Doppietta Alessandro Tetaj. Il Venaria, in zona retrocessione, non sbaglia l'ottima occasione con l'Ivrea Banchette grazie alla doppietta nel giorno del compleanno di Achille Di Matteo. Tre punti che avvicinano i cervotti alla zona playout dove il Borgaro rifila la cinquina al Settimo.

GIRONE C

Federico Cirillo, attaccante del Lucento

Il Lucento di Pierro non sbaglia: Alessandro Fabozzi e Federico Cirillo ne mettono due a testa nel 3-6 a Bruino. Il Vanchiglia si riprende subito e batte il Bacigalupo. Finisce un po' la poesia del Cenisia che perde 3-1 a Mirafiori. L'Alpignano stacca il Rosta e rimane attaccato alla vetta. Tre punti ottimi per l'Aygreville.

GIRONE D

Jesus Christ Mawete, attaccante del Bra

Al pelo e con una reazione: il Bra si tiene stretta la vetta rimontando un ottimo Cuneo Olmo. Il Fossano che sperava nel sorpasso ha dovuto superare 3-2 all'ultimo contro un'ottima Cheraschese. 3-0 della Saviglianese contro l'Area Calcio e del Pinerolo a Saluzzo. Bene il Chisola col Garino. 5-2 finale.

GIRONE E

Francesco Perdicaro centrocampista del Casale

Undici meraviglie del Chieri con il Castellazzo. Il Casale rimane più umile ma tiene il passo vincendo 2-1 contro la Sca Asti e rimanendo a 3 punti dal Chieri e a +1 dalla Cbs che espugna la tana del San Domenico Savio Asti. Vittoria rotondissima del San Giacomo Chieri contro l'Arquatese: 6-2. Bene anche l'Asti a Pecetto dove vince 2-4.