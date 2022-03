10 piemontesi in nazionale: Sanfratello e Albanese pescano i baby di Serie D

La Rappresentativa Nazionale chiama a raccolta i suoi protagonisti. In Under 17 e in Under 16 sono in tutto dieci i piemontesi convocati da Calogero Sanfratello e Andrea Albanese, cinque per i 2005, che si ritroveranno martedì 5 aprile a Verano Brianza, e cinque per i 2006, stesso luogo ma la data di riferimento è mercoledì 6.

UNDER 17

Peradotto Stefano, Gozzano - Aggregato in Under 19 Nazionale con più di 1300 minuti all'attivo e due reti, per lui anche una presenza, anche se per soli due minuti, in Serie D in Prima squadra.

Italiano Mone, Gozzano - Ormai un fedelissimo di Sanfratello, che già lo convocò in occasione del primo raduno, il difensore rossoblù vanta otto presenze e 180 minuti di gioco in Serie D, mentre con l'Under 19 sono sempre otto le presenze, ma con più di 600 minuti sulle spalle.

Niccolò Delmastro, terzino del Fossano e spesso e volentieri in Under 19 Nazionale.

Delmastro Niccolò, Fossano - In pianta stabile con la Juniores dei Blues (7 presenze e 1 gol per lui), jolly per l'Under 17 di Chiapella, che lo chiama a rafforzare i ranghi in occasione dei big match contro il Pinerolo e contro il Chisola, terminando giocando entrambe le partite dal primo all'ultimo minuto.

Chianese Flavio Massimo, PDHAE - Uno dei baluardi per Gianni Cuc e la sua Under 19, sono quasi 1400 i minuti per lui, conditi da una rete. All'attivo anche due chiamate con la Prima squadra, contro Città di Varese e Gozzano, ma senza ancora aver esordito.

Flavio Chianese, terzino del PDHAE. Unica convocazione dalla Valle d'Aosta. Anche lui spesso aggregato con l'Under 19 di Gianni Cuc.

D'Ambrosio Luigi, Borgosesia - Comincia la stagione da stella dei 2005 di Paolo Setti, segnando 8 gol in 10 presenze. Esordisce con la Juniores contro la Vis Nova e gioca una gran partita e da lì in poi solo Prima squadra. Sette presenze e 426 minuti per lui con i grandi.

UNDER 16

Bovi Leonardo, Arona - Più di 1200 minuti, titolarità inamovibile e biancoverdi che volano in classifica. La convocazione in Rapp Nazionale è la ciliegina sulla torta a questa stagione per il portierone dell'Arona: un solo clean sheet ma un rigore parato e una media voto tra le più alte della categoria (6.69).

Cavuoto Francesco, Chieri - Parte come terzino destro con l'Under 16 di Ciletta, alternandosi con Simone Curci e collezionando 14 presenze con oltre 600 minuti. Dall'inizio del girone di ritorno, complice l'emergenza numerica in Under 17, diventa una pedina importantissima per Loria e i suoi, partendo da titolare in 4 delle successive otto partite con i 2005, giocando minuti importanti.

Faretta Nicolas, Borgosesia - Bandiera dell'Under 16 di Ramazzina, 19 presenze e 14 reti per il top scorer dei granata. Spesso impiegato anche da Setti con i suoi 2005, segnando anche 2 gol in sette presenze. Ma il fantasista non si ferma qui e le sue prestazioni gli valgono anche due chiamate con l'Under 19 Nazionale, di cui una da titolare.

Giacomo Solavagione, difensore centrale dell'Alpignano di Alessandro Campasso.

Solavagione Giacomo, Alpignano - Difensore centrale titolarissimo nell'Under 16 di Campasso capolista e sempre in orbita professioniste. 16 presenze in cui ha giocato ogni minuto disponibile, guadagnandosi anche una chiamata con i 2005 di Manavella, entrando a fine partita.

Guzman Francesco, Alpignano - Capitano dei ragazzi di Campasso, 11 gol e 20 presenze per lui con l'Under 16 biancazzurra ma non è finita qui: Manavella lo chiama e con il passare delle giornate diventa sempre più presenza fissa con i 2005. Le statistiche fanno paura: sette presenze, 100 minuti e ben cinque gol.