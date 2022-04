Champagne bianconero: ecco la prima squadra a vincere il campionato con 4 giornate d'anticipo

Arriva la matematica: la prima squadra in tutti i regionali a staccare il pass per i quarti di finale con 4 giornate d'anticipo è il Lascaris Under 17. Con la vittoria per 4-1 in casa contro il Borgaro, i bianconeri di Cristian Balice stappano letteralmente la prima bottiglia di spumante della stagione con una grande esultanza nello spogliatoio di via Claviere.

A rendersi protagonisti nella festa bianconera sono i marcatori Alessandro Costa, Francesco Cipullo, Edoardo Fregnan e Andrea Stocchino. Weekend perfetto quindi per il Lascaris dopo il grande successo dell'Under 16 (QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO). Complice al poker del Lascaris la sconfitta del Volpiano in casa contro il Venaria che con la sua terza vittoria consecutiva si iscrive nella storia del girone.