Rozzano, che tris! Lukaj e Brillantino danno spettacolo

Al termine di una gara spettacolare è il Rozzano a portare a casa i tre punti e a consolidare la terza posizione in classifica nel girone E, battendo con un netto 3-1 la Franco Scarioni; apre le danze su punizione capitan Catucci, il raddoppio lo firma il migliore in campo Lukaj, i padroni di casa accorciano le distanze con Ferrarolo prima di vedere i biancoverdi chiudere la gara con una rete di Brillantino. COLPO SU COLPO Ad inizio gara sono i biancoverdi a sembrare più in palla, rendendosi pericolosi due volte nei primi due minuti, prima con una conclusione da...

