La bandiera che da undici anni veste la stessa maglia: «Vogliamo la salvezza»

Il calcio è un gioco di squadra, non si può prescindere dal contributo di tutti per il raggiungimento degli obiettivi. Ogni giocatore deve dare il suo apporto e non risparmiare nessuna goccia di sudore perché il risultato finale di una partita dipende anche dalla somma di tante prestazioni individuali. I singoli vanno a definire la prova collettiva e ognuno è prezioso con le proprie caratteristiche, che sono diverse ma tutte indispensabili. È poi compito dell'allenatore creare le condizioni affinché i giocatori possano completarsi bene insieme ed esaltare le loro qualità. Detto questo, ogni squadra ha dei trascinatori che a loro modo sono chiamati a fare la differenza. Nel Villapizzone questo ruolo è rivestito da Giorgio Riunno, capitano e leader tecnico della compagine allenata da Marco Fragale.

LA SCHEDA DI GIORGIO RIUNNO

NOME: Giorgio

Giorgio COGNOME: Riunno

Riunno ANNO: 2005

2005 RUOLO: Centrocampista centrale

Centrocampista centrale ALTEZZA: 183 cm

183 cm PESO: 62 kg

62 kg PIEDE: Destro

Destro GOL: 8

8 CARRIERA: Villapizzone

Il numero 7 ha iniziato a giocare a calcio a sei anni e da sempre veste la maglia del Villapizzone. Questo è per lui l'undicesimo anno in via Perin Del Vaga. Con la maglia della squadra meneghina ha giocato tantissime partite, è cresciuto e si sta togliendo molte soddisfazioni. Anche in questa stagione sta mostrando le sue grandi qualità e risulta spesso decisivo. «Sono un centrocampista centrale, mentre da piccolo giocavo esterno destro. I miei punti di forza sono l'atletismo e una grande determinazione, la voglia di non mollare e arrendersi mai» afferma il classe 2005. Oltre a essere il faro del centrocampo ha una notevolissima incidenza offensiva in quanto ha segnato il 42,11% dei gol della squadra, 8 su 19. L'ultimo la scorsa domenica, nel 2-2 contro il Sant'Angelo, in cui ha sbloccato la partita su calcio di rigore al ventesimo minuto del primo tempo.

RENDIMENTO

Riunno ha iniziato brillantemente la stagione segnando alla prima giornata e in questi mesi ha avuto una grande continuità di rendimento. Sui 22 punti conquistati dal Villapizzone c'è tanto del numero 7 che, tra giocate di qualità e gol, sta togliendo diverse castagne dal fuoco alla sua squadra: «Il mio gol più importante l'ho realizzato contro la Franco Scarioni, perché l'ho segnato subito dopo il loro pareggio e ci ha regalato la vittoria, mentre il più bello è quello del primo turno, su punizione contro il Sancolombano, è stato il primo che ho fatto ai Regionali». Nel derby meneghino con la Franco Scarioni ha siglato la rete del definitivo 1-2 con un pregevole colpo di testa e, nella stessa partita, ha anche servito un assist a Meloni per il gol del momentaneo vantaggio della sua squadra.

La rosa del Villapizzone Under 17

Numerose le sue prestazioni di grande spessore e, tra le tante, il classe 2005 ne ricorda una con particolare piacere: «La mia miglior partita è stata contro il Città di Vigevano, nel girone d'andata, in quanto ho realizzato una tripletta». Poi prosegue: «A livello di squadra abbiamo disputato una grande gara domenica scorsa contro il Sant'Angelo». Nell'ultimo turno il Villapizzone ha imposto il pari alla quarta forza del campionato e, sebbene i barasini abbiano rimontato due gol, la prova dei padroni di casa è stata positiva. Il Villapizzone è ottavo in classifica a -4 dalla zona playoff e a +4 sui playout. Nella prossima giornata i milanesi saranno impegnati in trasferta sul campo dell'Assago contro cui nel girone d'andata hanno vinto 2-1: «Domenica mi aspetto dalla squadra tanta voglia di vincere perché sono punti importanti». Riunno, il cui idolo è Cristiano Ronaldo, vorrà sicuramente concludere la stagione in crescendo, magari alzando ulteriormente il livello delle sue prestazioni: «L'obiettivo della squadra è conquistare la salvezza, mentre il mio è migliorare sempre di più».