Barbieru ha fatto meta, gialloblù mortiferi per tre punti pesanti

Successo importantissimo del Magenta, che batte 3-0 l'Academy Legnano e consolida il sesto posto, in piena zona play-off. I ragazzi di Costantino, in piena emergenza numerica e in grande difficoltà sin dalle primissime battute, cadono sotto i colpi di Franchi e Barbieru, con il secondo che mette il proprio zampino lottando e correndo come un guerriero durante tutto l'arco della gara e poi, a metà primo tempo, dà il suo nome alla gemma che spiove e va ad incastonarsi sotto la traversa. Nella ripresa Geroli chiude i giochi con uno scavetto a battere Nicoli, fondamentale in più di un'occasione nell'evitare...

