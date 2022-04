Piscitelli meglio di Benzema, è goleada per le foxes

La voglia di riscatto è tanta per il Volpiano, che sembra aver digerito l’amaro boccone servitogli dal Venaria la scorsa giornata, presentandosi sul perfetto sintetico di Via Trento per regalare agli spettatori una delle partite più avvincenti del campionato. Un primo tempo impeccabile dove hanno gestito il gioco sfruttando tempi e spazi con Lauriola ad aprire le marcature seguito a distanza di pochi minuti dal gol di Anastasio e dalla doppietta di Piscitelli. Sul 4-1 c’è un barlume per il Quincitava con Giusti che sfiora il palo e serve così il compagno Vitale che trova la rete. Le speranze per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con