Cena azzanna la partita, Domiziano punisce gli ex compagni: la fotogallery di Chisola-Bra

Pareggio pirotecnico tra Chisola e Bra, a Vinovo finisce 3-3. I padroni di casa passano sul doppio vantaggio grazie a Finocchiaro (servito alla perfezione dal classe 2006 Gironda) e Kevin Cena, poi Mawete accorcia le distanze; Sbiera sembra chiuderla per i ragazzi di Alessi, ma ancora Mawete e il grande ex Domiziano firmano il pari per i braidesi. QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITA...