Il giorno memorabile del classe 2005: vittoria, poker e doppia cifra

Palla ovale o rotonda? Michele Brillantino ha scelto di giocare con la seconda e, dopo aver convinto suo padre, a 5 anni si è iscritto a calcio. Il classe 2005 ha così iniziato la carriera e domenica ha scritto una pagina importante del suo percorso che sicuramente entrerà nell'album dei ricordi. Realizzare un poker non capita tutte le settimane e riuscirci non è affatto banale. Nel 6-1 del Rozzano contro il Casteggio, l'ex Basiglio ha segnato 4 gol trascinando la sua squadra alla vittoria, grazie alla quale i milanesi hanno consolidato il terzo posto in classifica.

CHI È BRILLANTINO CALCIATORE?

«Gioco in attacco, da quest'anno principalmente come ala destra. Nelle scorse stagioni al Rozzano ho fatto l'ala sinistra e, prima ancora, giocavo come punta centrale. I miei punti di forza sono il tiro e la visione di gioco, mentre dovrei migliorare dal punto di vista della resistenza e del sacrificio in fase difensiva».

LA SCHEDA DI MICHELE BRILLANTINO

NOME: Michele Brillantino

Michele Brillantino ANNO: 2005

2005 RUOLO: Ala destra

Ala destra ALTEZZA: 172 cm

172 cm PESO: 65 kg

65 kg PIEDE: destro

destro GOL: 13

13 ASSIST: 5

5 CARRIERA: Real Rozzano, Rozzano, Ussa, Devils, Ussa, Basiglio, Rozzano

RENDIMENTO

Quella contro il Casteggio è la sua seconda marcatura multipla in campionato, visto che nel girone d'andata aveva realizzato una doppietta ai danni del Club Milano. Brillantino ha tanti colpi nel suo arsenale: calcia bene di destro, di sinistro e sa essere efficace anche di testa. Gli avversari sanno che devono prestare nei suoi confronti la massima attenzione, ma nonostante ciò spesso riesce a punirli, anche tirando fuori dal cilindro grandi prodezze. Il poker di domenica fotografa bene la varietà di soluzioni con cui va in rete: «Il primo gol l'ho realizzato con un tiro nell'angolino alla destra del portiere; il secondo scavalcando il numero 1 e i difensori ospiti con un tocco sotto; il terzo impattando di testa un pallone proveniente da un cross dalla destra; il quarto dopo aver tagliato alle spalle di un difensore del Casteggio e scartato il portiere». Alle ali vengono chiesti un buon numero di gol e assist e il classe 2005 sa anche mandare in porta i suoi compagni con delle pregevoli assistenze, dei "cioccolatini golosi" che attendono di essere scartati.

NUMERI

Con i 4 gol realizzati domenica, Brillantino è arrivato a quota 8 nel 2022 ed è diventato il secondo marcatore della squadra. Il Rozzano è l'unica compagine del girone E ad avere tre ragazzi in doppia cifra: Lukaj a 24, il capocannoniere del campionato, Brillantino a 13 e Bernardi a 10. I gol regalano emozioni speciali e sono un'esplosione di gioia, un pieno di entusiasmo e fiducia. Il classe 2005 ne ricorda due con particolare piacere: «Il più bello è stato sicuramente quello fuori casa contro il Fanfulla: dopo un 1-2 sulla trequarti, ho calciato di mancino da 25 metri e la palla è andata dritta all'incrocio. Il più importante invece è stato quello contro il Segrate che al novantesimo ci ha permesso di vincere un partita in cui dovevamo assolutamente conquistare tre punti per ripartire dopo la precedente sconfitta».

OBIETTIVI E SOGNO

Il Rozzano è terzo in classifica alle spalle delle corazzate Ausonia e Club Milano. La squadra allenata da Flavio Fiori Guerrino sta disputando un ottimo campionato. Brillantino vuole difendere la terza piazza e incrementare la sua incidenza offensiva: «Il nostro obiettivo è sicuramente arrivare terzi e poi cercare di guadagnare gli Élite per la categoria Under 17. Non nascondo la mia avidità: mi piacerebbe, entro la fine del campionato, arrivare almeno a 17/18 gol, confezionando anche qualche altro assist». Il poker di domenica gli ha sicuramente dato un'enorme iniezione di fiducia con cui affrontare le prossime partite. Questa non è affatto una buona notizia per gli avversari che saranno chiamati a sfidare il Rozzano. Proiettando il suo sguardo verso un futuro più lontano: «Il mio sogno è arrivare tra i professionisti. Anche solo se riuscissi ad arrivare in Serie C sarei molto fiero di me, ma nonostante ciò continuerei a lavorare duro per migliorarmi».