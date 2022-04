Ribaltati i pronostici: la Franco Scarioni esce dalla zona playout

La Franco Scarioni ospita il Sant'Angelo in una sfida importante arrivati a questo punto della stagione: i padroni di casa hanno bisogno di punti per evitare i playout e ottenere la salvezza, mentre per gli ospiti una vittoria garantirebbe il quarto posto e il matematico accesso ai playoff. La Scarioni entra in campo sin dai primi minuti con maggior determinazione, che la porta a sbloccare subito il punteggio con Pierpaolo Galardo, poi Niccolò Rossi e Giona De Rosa son decisivi con i gol del raddoppio e del tris. Le reti Mohamed El Mogy e Paolo Malinverni non bastano al Sant'Angelo per...

