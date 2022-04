Fiorina, qualcuno lo fermi: 8, Oliveira Pontes, apre e chiude il match: 8

Gialloblù a più non posso: finisce 2-4 sul campo del Bresso di Gonzaga. Tre punti pesantissimi che avvicinano ancora di più i bergamaschi al secondo posto in classifica (ora a -1). In luce, per la formazione ospite, i marcatori Oliveira Pontes, Fiorina e capitan Berardelli. Per la formazione di casa, invece, prestazione positiva per il numero 9 Mazzeo che, tra tutti, lotta su ogni pallone fino alla fine. BRESSO Bonasera 6.5 Sul primo gol subito può poco e niente, anche se non tenta nemmeno di buttarsi. Sventa il possibile 0-2 dopo 3’ dal gol. Sul rigore individua anche il lato, peccato che la potenza...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con