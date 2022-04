Biglietto quasi staccato per le fasi finali per il Rozzano, ma il Club Milano può continuare a sognare

Si avvicina all'obiettivo terzo posto il Rozzano di Fiori, che espugna San Donato battendo il Club Milanese 3-1. Ai biancoverdi manca un solo punto per conquistare l'aritmetico accesso alla seconda fase dei playoff, traguardo che potrebbe già arrivare mercoledì nel recupero contro l'Ausonia. Per contro, i crociati di Ribelli non escono ridimensionati dalla sconfitta attuale, al netto di uno stato di forma che continua a preoccupare (appena 6 punti nel girone di ritorno). Ai sandonatesi servono tre punti per la matematica ma potrebbe bastarne anche uno in virtù delle combinazioni di risultati. La gara si concentra soprattutto nel primo tempo,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con