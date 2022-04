Vaccarella va per lo scacco matto: sorpasso Club Milano a due giornate dal termine

Termina con uno spettacolare 2-3 il match di alta classifica tra Ausonia e Club Milano, i neroverdi recuperano per due volte lo svantaggio ma vengono beffati nell’ultimo minuto di recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato dal classe 2006 Vaccarella, leader e talento puro dei biancorossi. La prestazione spettacolare di Minelli, giocatore dotato di una tecnica sopraffina, oscura la prestazione dei locali forse troppo nervosi fin dai primi minuti. Club Milano invece compatto che concede poco in ogni zona del campo aspettando il momento giusto per colpire in contropiede; proprio nel finale realizza il gol che può valere il...

