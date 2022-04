Bianconeri alle fasi finali: «Frutto del lavoro di questi due anni»

Una domenica mattina di festa. Sia per il 5-2 rifilato allo Charvensod, ma anche per la consegna della coppa della vittoria del Girone B. Il Lascaris esulta come un corpo solo e non si nasconde neanche il presidente della società di via Claviere, Vincenzo Gaeta.

«È il frutto del lavoro di questi due anni. Abbiamo continuato a costruire con l'obiettivo di fornire sempre più giocatori per la prima squadra. Cosa che stiamo raggiungendo con 16/20esimi che arrivano dalle nostre giovanili». La filiera del Lascaris, secondo la nostra SuperClassifica è la prima del panorama piemontese e questo è un buon inizio per un finale di stagione che vedrà le giovanili bianconere protagoniste.

Ora la caccia è al titolo regionale: «Siamo già una sorpresa e le favole esistono. Vedremo!».

LA VIDEO INTERVISTA