Giuramento al rossonero ed esordio in Coppa Italia: il bomber che vuole salvare le aquile

Tra le Aquile valdostane, vola più in alto di tutte un vero e proprio rapace d’area: Davide Pozzan con le 20 reti firmate a suo nome è sicuramente uno dei tasselli fondamentali per l’Aygreville di Gagliardi. Anche perché la media gol parla chiaro: con lui in campo un gol a partita è assicurato, visto che gonfia la rete una volta ogni 90'.

Nato come centrocampista, arriva ad Aygreville dove incontra Eliseo Verde che in lui vede subito l’anima dell’attaccante.

«Appena arrivato in società ero un po’ bloccato dalla timidezza, ma Eliseo mi ha spronato ed è riuscito a darmi la giusta cattiveria agonistica che mi ha aiutato ad essere più cinico sottoporta e a giocare per cercare il gol».

Solo nell’incontro con il Pozzomaina, Davide ha segnato una preziosissima tripletta che ha concesso ai rossoneri di pareggiare con la squadra di Mirasola collezionando un punto importante per la lotta alla salvezza.

Da vero e proprio funambolo, quando la sfera tocca i suoi piedi fatati è quasi certo vederlo sfrecciare in area per trovare la rete; come successo ad esempio nel match contro il Bsr Grugliasco: Pozzan riceve palla in profondità, dribbling magistrale sul difensore e con un tiro a giro a cercare il secondo palo la mette nel sette.

QUI IL VIDEO DEL GOL CONTRO IL BSR GRUGLIASCO

Sono questi i numeri che caratterizzano la punta dell’Aygreville, che si ispira al goleador Zlatan Ibrahimovic e proprio come il suo idolo mette in campo grinta e qualità per portare in alto i colori rossoneri a cui è sempre rimasto fedele.

Anche quando molti dei suoi compagni hanno ceduto alla corte dello Charvensod con balcone sulla prima squadra, lui ha scelto di rimanere.

«Non avrei potuto fare diversamente per me l’Aygreville è come una famiglia e penso che non avrei potuto fare scelta migliore, per me e la mia crescita, che rimanere a indossare i colori di questa maglia. Dopo che tanti titolari se ne sono andati abbiamo dovuto rimettere su la squadra, e anche se non è facile ora siamo comunque un gruppo coeso e affiatato. Prima di entrare in campo abbiamo un rito propiziatorio, il nostro portiere urla: “Chi siamo noi?” e noi in coro rispondiamo “L’Aygreville” proprio a rimarcare il nostro senso di appartenenza»

In una stagione non semplicissima, condizionata anche dalle importanti trasferte che devono affrontare per disputare i vari incontri, i rossoneri si trovano in zona playout e servirà tutta la qualità del loro attaccante per affrontare la roulette finale e avere la meglio sulle altre contendenti alla salvezza.

Importante continuare a macinare punti, partendo dal prossimo turno giocato sul campo di casa contro il Bacigalupo, mentre nell’ultima di campionato dovranno affrontare l’impresa contro la corazzata Lucento dove si può già pregustare uno scontro diretto tra bomber di razza con Gabriele Tucci, capocannoniere della categoria con 34 gol.

«Se per la squadra l’obiettivo è salvare la categoria, disputando i play out; il mio obiettivo personale è sicuramente quello di raggiungere Tucci e magari superarlo. E’ una sfida ardua, ma negli ultimi incontri spero di accorciare le distanze»

Corte dello Charva respinta, l'esordio in prima squadra arriva ugualmente in occasione della Coppa Italia. È inutile dire che il sogno nel cassetto è quello di diventare calciatore professionista: le qualità sono evidenti, ma prima dei sogni futuri c'è una realtà da affrontare e si chiama salvezza.