Manita e coppa alzata. Il Lascaris festeggia alla grande tra le mura amiche superando anche la terza forza (prima del sorpasso della Pro Eureka) del campionato con un 5-2 imponente. Segnali importanti per la squadra di Cristian Balice che non abbassa i giri del motore prima delle fasi finali.

«Come noi non vorremmo incontrare molte altre, anche loro non vorranno incontrare noi. Cominceremo in casa e vogliamo continuare a stupire».