Il CT Sanfratello convoca i tre fratelli d'Italia del Piemonte

Tre chiamate per i tre gioielli di Gozzano e Brogosesia, Monè e Peradotto da una parte e D'Ambrosio dall'altra. Loro i tre 'fratelli d'Italia' che rappresenteranno il Piemonte e Valle d'Aosta nell'imminente Torneo Internazionale Lazio Cup, tradizionale appuntamento di caratura europea e mondiale. Una convocazione ancora più speciale perchè il gruppo dell'Under 17 si allenerà nel Centro Federale di Coverciano. Una ciliegina e una chicca in più per la soddisfazione dei tre ragazzi, che proveranno a coltivare il loro sogno anche in Azzurro.

Il Centro Tecnico Federale di Coverciano apre le porte all'Under 17 LND per l'ultimo raduno in questa stagione della selezione di mister Sanfratello, dal 2 al 4 maggio al lavoro nella casa del calcio italiano in vista dell'imminente partecipazione al Torneo Internazionale Lazio Cup.

I ventitré classe 2005 convocati dal tecnico siciliano inizieranno ad allenarsi da lunedì pomeriggio dopo i test di routine previsti all'arrivo, successivamente sosterranno altre tre sedute prima dell'amichevole contro i pari età dell'Empoli in programma mercoledì prossimo alle ore 15 (diretta streaming sul canale ELEVEN della LND).

Tutti gli allenamenti si svolgeranno senza la presenza del pubblico presso i campi all’interno del CTF di Coverciano.

Programma

Lunedì 2 maggio

entro le ore 13 - raduno presso CTF di Coverciano

ore 16 - allenamento

Martedì 3 maggio

ore 10 - allenamento

ore 16 - allenamento

Mercoledì 4 maggio

ore 16 - allenamento

ore 15 - amichevole Under 17 LND-Empoli U17

Convocati

Portieri: Omar Bohli (Sanremese), Luca Minori (Campodarsego), Cristian Citriglia (Ciclope Bronte)

Difensori: Tommaso Lucatuorto (Floria Grassinia), Monè Italiano (Gozzano), Alessio Pilo (Lattedolce), Paolo Arù (Pol.Bittese), Mattia Di Gioacchino (Il Delfino Curi Pescara), Stefano Peradotto (Gozzano), Simone testa (Vipo Trento), Carlo Alberto Alletto (City Nova)

Centrocampisti: Tommaso Lupinetti (Montesilvano), Ilario Porzi (Cannara), Alesandro Curumi (Giorgione), Giacomo Resinelli (Lumezzane), Hannes Larcher (Brixen), Mattia Sofrà (Gallico Cantona)

Attaccanti: Simone Tomei (Atletico Vescovio), Gianluca Marini (Nuova Tor Tre Teste), Riccardo Arangino (Monastir Kosmoto), Dimitri Rossi (Fonte Meravigliosa), Luigi D'Ambrosio (Borgosesia), Niccolò paolo Di Pentima (Gladius Pescara)

STAFF - Alberto Branchesi (coordinatore Org./segretario), Calogero Sanfratello (allenatore), Paolo Ammoniaci (vice allenatore), Calogero Giardina (allenatore portieri), Andrea Bonetto (preparatore atletico), Gaetano Schiavottiello (medico), Caterina Giuliani (fisioterapista), Lorenzo Brunelli (fisioterapista), Walter Ciolli (magazziniere)