Bizzarri, non passa nessuno: 8.5, Martellozzo, l'eleganza in campo: 8

Manca sempre meno: la Rhodense batte la Castellanzese 3-1, avvicinandosi ancora di più a vincere un campionato in cui ha sempre dominato. In luce, per la formazione di casa, il difensore Bizzarri, numero due solo di maglia. Ma non solo, anche Villa, Martellozzo e Scarpati meritano un gran 8 in pagella. Per la Castellanzese, bella prestazione di Aloardi, che accorcia le distanze (ma non basta). RHODENSE Catalano 7.5 Sul gol subito non può farci nulla, per il resto nella prima frazione di gioco ha veramente pochi solleciti da parte dei neroverdi. Salva l’ipotetico pareggio verso fine gara. Gran prestazione. Bizzarri 8.5 Difensore di qualità,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con