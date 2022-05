Il bomber non si ferma più e trascina i padroni di casa verso i primi posti della classifica

La Lainatese batte 3-0 il Morazzone e resta aggrappata alla speranza di arrivare tra le prime quattro in classifica. Il mattatore della gara è il solito Serra, sempre più capocannoniere del campionato, coadiuvato da Fiorentino in versione assistman. Dopo un primo tempo equilibrato, l'errore di Poletti apre la strada alla vittoria numero 15 dei ragazzi di Bellegotti, che la chiudono con la doppietta del numero 10. Gli ospiti giocano una buona gara ma crollano con il passare dei minuti, non riuscendo a contenere le verticalizzazioni avversarie da parte di Edoardo Borsani. Nel complesso il risultato è giusto per ciò che si...

