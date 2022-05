Dalla porta all'attacco: il portiere classe 2005 colpisce una clamorosa traversa, poi la risolve il bomber

Ultima giornata di campionato che offre una partita sulla carta senza storia tra Ardisci e Maslianico, terza in classifica, e Albosaggia, penultima con soli 8 punti conquistati in tutta la stagione. Nonostante i pronostici abbastanza netti, nel calcio si sa che sono le energie mentali a fare la differenza ed infatti la partita si rivela più equilibrata di quanto ci si potesse aspettare, come dimostra il 2-0 finale a favore dei padroni di casa. Gli ospiti sembrano più in palla e giocano un ottimo primo tempo, a tratti dominante, e subiscono gol solo a 5 minuti dalla fine della prima...

