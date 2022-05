Ponzi timbra da bomber vero, Schrieviers all'Alexander-Arnold: 7.5 e 7; Prestipilio c'è: 6.5

Solamente una gara separava il Club Milano dal poter finalmente festeggiare la vittoria del titolo, ma la formazione di Mandelli ha ancora una volta onorato fino in fondo il suo impegno. Battuto 4-1 il Segrate, che era passato in vantaggio con il colpo di testa di Prestipino, poi Ponzi sale in cattedra e avvia la rimonta e il successo dei suoi. Ornano Fiore e il solito Minelli nella ripresa. Di seguito, le pagelle di Club Milano-Segrate. CLUB MILANO Gennarelli 6 Raramente chiamato in causa dagli attaccanti del Segrate, se non con sortite non pericolose dalla distanza. Colpito a freddo ma...

