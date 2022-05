Bianconeri vittoRIOsi, staccato il pass per la semifinale

Iniziano i quarti, tutto per tutto, dentro o fuori. Il Lascaris di Cristian Balice ha la meglio su un Bra che non molla e prova, soprattutto nel secondo tempo, a ribaltare la situazione. Le firme del passaggio del turno le mettono Andrea Stocchino e capitan Federico Rio, poi nella ripresa Jesus Christ Mawete accorcia le distanze ma non basta. È il Lascaris la semifinalista. Via Claviere è una bolgia. Tra fumogeni e tifo incontenibile, sotto gli occhi del Presidente Vincenzo Gaeta, i pdroni di casa si aggiudicano una partita combattuta fino all'ultimo respiro. Balice parte con Colamartino tra i pali;...

