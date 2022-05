Poker pazzesco nel primo match con l'acqua alla gola, trionfa la squadra del Lago!

A restare in vita dopo il primo turno dei play out è l'Arona, che batte nettamente il Borgovercelli sfruttando l'unico risultato disponibile a favore. Era partita anche bene la squadra di Gigi Scarpa, ma già dopo il primo tempo, chiuso con il doppio svantaggio, si era capito che non ci sarebbe stato verso di salvarsi. Le altre 2 reti nella ripresa e il rigore fallito da Barone hanno fatto il resto. I borghini dunque riescono nella triste impresa di retrocedere con 5 categorie su 5 contando dall'Eccellenza a scendere fino all'Under 15. Merito comunque a questa Under 17, che sicuramente...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con