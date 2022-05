Andrea Stocchino di un altro mondo, bianconeri ad un passo dalla finale

Il Lascaris vince con merito gara 1 a Fossano e mette un piede e mezzo in finale. Mattatore dei Blues, manco a dirlo, il solito Andrea Stocchino, autore di una doppietta d’autore condita anche dal rigore procurato e poi trasformato da Marotta. Per i bianconeri la partita si è messa presto in discesa, grazie al solito gioco corale avvolgente, culminato dalla rete del suo bomber col 9 sulla schiena su suggerimento di Umilio. Il Fossano ci prova a singhiozzo, troppo poco per far male davvero ai ragazzi di Balice, che nella ripresa raddoppiano con il rigore di Marotta, conquistato ancora da Stocchino che subisce fallo da Formagnana. I Blues di Chiapella tirano fuori orgoglio e artigli e pareggiano a dieci minuti dalla fine con Orlando su una punizione velenosa battuta da Actis, ribattuta sul palo da Dematheis e corretta in rete dal numero 11 in maglia blu. Un minuto più tardi tocca a Shita prendersi la scena, con il numero 8 che va vicinissimo al clamoroso pareggio con una staffilata dai 25 metri che si stampa sul palo. Gli sforzi dei padroni di casa si rivelano vani perché poco prima di lasciare il campo Andrea Stocchino ci mette ancora una volta una pezza, sfruttando un’indecisione della difesa fossanese e battendo per la terza volta Patrese su una punizione ancora di Umilio. Grandissima vittoria dei ragazzi di Balice, che confermano tutti i loro punti di forza dominando (o comunque andandoci molto vicini) e mettendo una seria ipoteca al passaggio del turno. Mercoledì 25, a Pianezza, i giochi son da chiudere.

I MARCATORI

FOSSANO-LASCARIS 1-3

RETI: 29’ Stocchino (L), 14’ st rig. Marotta (L), 37’ st Orlando (F), 43’ st Stocchino (L).

Sul giornale in edicola lunedì una pagina completa dedicata alla semifinale.

