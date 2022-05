Di Santo accende le speranze ma al Bsr basta Mainardi per agguantare la salvezza

Due squadre, due strategie, stessa tenacia per raggiungere l'obiettivo: salvare la categoria. Una partita combattuta fino all'ultimo secondo dove il Bsr ha sfruttato gli inserimenti da manuale di Risso per innescare il comparto offensivo, mentre il Collegno Paradiso contava sulle qualità di Pedro Di Santo. I primi a passare in vantaggio però sono gli ospiti del Paradiso, proprio grazie allo zampino di Di Santo, mentre il Bsr risponde con il tap-in di Mainardi che riporta tutto in equilibrio. Strade diverse, ma stesso risultato in un match finito dopo 120 minuti sempre sull'1-1, pareggio che premia però i ragazzi di Giovanni Tempo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con