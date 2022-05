Piergiorgio RE di Chieri, finale ipotecata

«O Simone portaci in finale» così i tantissimi tifosi del Chieri accorsi in corso Lombardia festeggiano il tecnico Simone Loria e il Chieri. La semifinale d'andata tra Lucento e Chieri termina 1-3, una partita intensa e molto movimentata. A segno per il Chieri Matteo Desopo, accorcia poi per i rossoblù, con una punizione magistrale, Nicolò Palumbo, poi Piergiorgio Re e Vincenzo Mammarella, entrambi dagli 11 metri (non senza polemiche, soprattutto sul secondo), decidono il risultato finale.

Alessandro Pierro, senza Virelli squalificato, schiera il suo Lucento con un 4-4-2. Borraccino torna dietro in coppia con Rigatto, Sofian e Buda esterni bassi; a centrocampo Buffone e Borgotallo in mezzo e Occhiogrosso e Cirillo in fascia; davanti Palumbo dietro Tucci. Dall'altra parte Simone Loria può mettere in campo una difesa insuperabile nel suo 4-3-3: in mezzo la coppia Gallone-bianco e in corsia Biondo e Ciociola; capitan barbero davanti alla difesa e Sussetto e Mammarella mezzali; davanti Dumani e Desopo a supporto di Re.

Una vittoria che per il Chieri vale un'ipoteca per la finale, ma nel calcio nulla è mai certo. La semifinale di ritorno di mercoledì eleggerà la sua finalista.

Sul giornale in edicola lunedì una pagina completa dedicata alla semifinale.

IL TABELLINO

LUCENTO-CHIERI 1-3

Reti (0-1, 1-1; 1-3): 11' Desopo (C), 41' Palumbo (L); 8' st rig. Re (C), 23' st rig. Mammarella (C)