Adamo alla Bergkamp: la strada per la finale è bianconera

L'Orlando furioso spaventa il Lascaris e lo spaventa forte perché insieme al suo Fossano mettono in campo un avvio infuocato. Col sangue negli occhi. Il gol di testa del centravanti di Luca Chiapella premia una prima frazione in cui i cuneesi hanno messo tutto il loro coraggio per ribaltare l'1-3 dell'andata.Ad avere la meglio però è il Lascaris. Dopo un avvio in sofferenza in cui Balice non riusciva a darsi pace per capire cosa mancasse tra centrocampo e difesa, la calma, la qualità e la voglia di andare in finale dei bianconeri è esplosa in tutta...