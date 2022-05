Cinque anni al dirigente: tutta la società con un piede ai provinciali

Ce lo si aspettava dopo l'epilogo della finale playout di domenica e alla fine è arrivata la stangata. Cinque anni al dirigente reo, secondo il Comunicato Ufficiale, di aver colpito nella rissa finale tra Borgaro e Venaria un calciatore minorenne avversario.

SQUALIFICA PER MAURIZIO GARBIN FINO AL 26/05/2027 Espulso per condotta violenta al termine della partita, consistente nell'aver spintonato un giocatore avversario prendendolo al volto; dopo la notifica del provvedimento, mentre si accingeva a uscire dal terreno di gioco colpiva volontariamente un giocatore avversario, Darrando Gioele, con una testata al volto. Tale gesto di inaudita e gratuita violenza, la cui gravità va valutata anche in relazione al fatto di essere stato commesso da un adulto (incaricato quale massaggiatore e quindi investito della tutela della salute dei giocatori), ai danni di un ragazzo di appena 17 anni di età, non può che comportare l'applicazione della massima sanzione ex art. 9 C.G.S, con radiazione del signor Garbin Maurizio da ogni rango o categoria della FIGC.

Come avevamo già scritto in diversi articoli precedenti, per la FIGC è prevista l'esclusione da tutte le categorie regionali a quelle società dove sono presenti: provvedimenti di cui all'art.9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società.

Questo, come successo alla Rivarolese nel 2019, vorrebbe dire che al termine della stagione il Comitato Regionale piemontese dovrebbe ufficializzare l'esclusione del Borgaro da tutte le categorie regionali. Per l'ufficialità si dovrà attendere però il cambio della stagione sportiva e quindi il Comunicato numero 1 della stagione 2022/23, dove saranno pubblicate le squadre aventi diritto alla partecipazione dei rispettivi campionati regionali.

Dal momento in cui è stato comminato il massimo della pena (5 anni) e per evitare che la società perda tutte le categorie regionali serva uno sconto di più di 4 anni, è difficile immaginare come il Borgaro possa rientrare nei ranghi tramite il mezzo di un ricorso.