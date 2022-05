Tre cartellini rossi e finale teso, ma i rossoblù festeggiano la salvezza

Impresa riuscita per lo Sporting Club: 0-3 rifilato al Rezzato che partiva con il vantaggio del doppio risultato utile favorevole e del 2-2 dell'andata. Alla fine a ribaltare il pronostico ci pensa il trio d'assalto della squadra ospite: Guernieri, Dolci e Mutti si godono un gol a testa e condannano alla retrocessione i padroni di casa. Non mancano le proteste della formazione di casa per il contatto sul portierone bresciano Rumi pochi attimi prima del raddoppio a porta sguarnita di Dolci, ma il tabellino al triplice fischio non perdona. In una tensione crescente e che ha superato purtroppo più volte i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con