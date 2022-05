Una gara (quasi) perfetta! Un poker d'assi che vale l'ultimo duello: la finale

Non c’è due senza tre: la Caronnese di Infurna batte il Gavirate di Barban per 4-1, volando alla finalissima del girone A contro la Lainatese di Bellegotti. Una gara condotta senza sbavature, se non per l'unico gol subito dell'1-1. Per il resto, i rossoblù amministrano alla perfezione la partita, segnano tre gol in meno di 20'. A metterci la firma Basso, Sozzi e Baroni (il primo gol, invece, un'autorete di Civitillo). Ora non resta che attendere l'ultimo scontro! ALLA DEVIAZIONE RISPONDE LA MISCHIA I padroni di casa rispolverano il solito 4-1-2-3. Cerreto come playmaker basso ad impostare il gioco; poi la...

