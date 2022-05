Campioni regionali verso lo scudetto: ecco i gironi

Ci siamo, il quadro è completo. Un unico buco ancora da riempire (Liguria Under 17 che vedrà la sua finale giovedì 2 giugno) e la LND avrà tutte le squadre che parteciperanno alla fase nazionale per la vittoria dello scudetto di categoria.

Domenica prossima, 5 giugno, scenderanno in campo le prime squadre per inaugurare i vari gironi di qualificazione che porteranno poi 6 finaliste per categorie alle Final Six. La prima parte sarà disputata nei vari impianti delle vincenti regionali (secondo il calendario sotto indicato), mentre le finalissime saranno disputate in una località non ancora ufficiale, ma ufficiosa. A vincere il ballottaggio con il Piemonte sono state infatti le Marche.

UNDER 17

A una settimana dal termine indicato dalla FIGC perché vengano comunicate le società aventi diritto (termine il 31 maggio a parte per la Liguria che avrà la finale il 2 giugno) ecco le bozze dei gironi.

GIRONE A

PIEMONTE VDA • Lascaris LOMBARDIA • Virtus Ciserano Bergamo SARDEGNA • Alghero

GIRONE B

FRIULI V.G. • Manzanese CPA TRENTO • Calisio CPA BOLZANO • Brixen VENETO • Ambrosiana

GIRONE C

TOSCANA • Tau Altopascio EMILIA ROMAGNA • Calcio Zola LIGURIA** • Finale il 2 giugno. Athletic Club Albaro-Vado

GIRONE D

UMBRIA • Orvietana LAZIO • Lodigiani MARCHE • Alma Juventus Fano

GIRONE E

PUGLIA • Nick Calcio Bari MOLISE • Aurora Alto Casertano CAMPANIA • Cavese ABRUZZO • Virtus Vasto Calcio

GIRONE F

CALABRIA • Morrone BASILICATA • Invicta Matera SICILIA • Academy Katane

**= in attesa della finale che si svolgerà il 2 giugno

FINAL SIX

Sono già noti anche i Gironi delle Final Six in base alle vincenti della prima fase.

GIRONE 1 GIRONE 2 1) VINCENTE GIRONE B 1) VINCENTE GIRONE E 2) VINCENTE GIRONE C 2) VINCENTE GIRONE D 3) VINCENTE GIRONE A 3) VINCENTE GIRONE F

CALENDARI

I calendari dei quadrangolari sono organizzati così: PRIMA GIORNATA 1 vs 3, 4 vs 2 • SECONDA GIORNATA 3 vs 2, 1 vs 4 • TERZA GIORNATA 4 vs 3, 2 vs 1.

Nei triangolari il calendario è più complicato in quanto non è fisso, ma ha in programma solo la prima giornata. In base al risultato della prima partita, si stabilisce il calendario seguente. Ogni squadra è inserita nel triangolare come prima, seconda o terza nominata. La prima giornata è sempre prima nominata contro terza nominata. Se la prima giornata finisce X2, allora la seconda nominata giocherà in casa contro la prima nominata. Se invece alla prima giornata vince la squadra di casa (prima nominata) la seconda nominata gioca contro la perdente in trasferta.

La terza giornata giocano le due squadre che non si sono incontrate in casa dell'unica squadra che fino a quel momento ha giocato solo in trasferta.

UNDER 15

Chi sarà l'erede dell'Urbetevere? L'ultima finale scudetto si è giocata nel 2019 e a trionfare sono stati i campioni del Lazio. Ecco le squadre inserite nei vari gironi.

GIRONE A

SARDEGNA • Alghero LOMBARDIA • Alcione PIEMONTE VDA • Chisola

GIRONE B

CPA BOLZANO • St.Georgen VENETO • Liventina FRIULI V.G. • Donatello CPA TRENTO • Mori Santo Stefano

GIRONE C

LIGURIA • Athletic Club Albaro EMILIA ROMAGNA • Rimini TOSCANA • Tau Altpascio

GIRONE D

MARCHE • New Academy LAZIO • Vigor Perconti UMBRIA • Pontevecchio

GIRONE E

CAMPANIA • Blue Devils ABRUZZO • Avezzano PUGLIA • San Paolo Levante Azzurro MOLISE • Sesto Campano Calcio

GIRONE F

SICILIA • Calcio Sicilia BASILICATA • Invicta Matera CALABRIA • Morrone

*= in attesa della finale che si svolgerà nel weekend 28/29 maggio // **= in attesa della finale che si svolgerà il 2 giugno

FINAL SIX

Sono già noti anche i Gironi delle Final Six in base alle vincenti della prima fase.