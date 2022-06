Let's go Lascaris! Fregnan, De Luca e Marotta ribaltano l'Alghero

Quanto può fare la differenza un classe 2006 in Under 17? Chiedere a Vincenzo De Luca, che con il suo ingresso ha letteralmente spaccato a metà una partita che sembrava più complicata delle previsioni. Dopo il brutto errore di Umilio nel primo tempo che causa poi il rigore trasformato da Marras, la macchina di Balice (fuori per squalifica) si inceppa, e nonostante qualche buona occasione (palo di Stocchino tra tutte) non scardina la resistenza dell'Alghero. La ripresa, però, è tutta un'altra storia: entra De Luca per uno spento Cipullo e comincia la rimonta bianconera. Prima Fregnan, bravo a tagliare alle spalle della difesa e a battere Marcomini (classe 2007), due minuti dopo proprio De Luca, con un sinistro sul palo lontano e infine Marotta, che deve solo appoggiare di testa su suggerimento di Stocchino. Una gara dalle due facce che evidenzia, una volta di più, pregi e difetti di questo Lascaris: timido, impreciso e quasi svogliato nel primo tempo, dominante, concreto e bello da vedere nel secondo. E il risultato, guardando le occasioni, poteva essere tranquillamente più largo (cosa che avrebbe fatto comodo in vista del big match di Bergamo) con Kingidila, Umilio e soprattutto Stocchino (traversa dopo il palo del primo tempo) vicinissimi al gol. Poco male, si attende il resoconto di mercoledì che vedrà i sardi ospitare la Virtus Bergamo, per poi giocarsi il tutto per tutto domenica, quando i bianconeri andranno in Lombardia. La tradizione e gli ultimi incontri con le lombarde non sorridono a Balice e ragazzi (ultimo il 2-0 subito per mano dell'Olginatese dal Chisola nel 2019) ma c'è tanta voglia di invertire la rotta, let's go Lascaris!

IL TABELLINO

LASCARIS-ALGHERO 3-1

RETI (0-1, 3-1): 15' rig. Marras (A), 14' st Fregnan (L), 16' st De Luca (L), 30' st Marotta (L).

LASCARIS (4-2-3-1): Dematheis 6.5, Adamo 6.5, Costa 6.5 (26' st Kingidila 6.5), Mammolenti 7, Naso 7 (21' st Friso 6), Albertini 7.5 (33' st Cannizzaro sv), Cipullo 6 (13' st De Luca 7.5), Umilio 6.5, Stocchino 7, Marotta 7.5 (31' st Edwin Obase 6.5), Fregnan 7 (49' st Mallamace sv). A disp. Allegretti, Favilla, Birtolo. All. Balice. Dir. Adamo - Ballacchino.

ALGHERO (4-3-3): Marconini 6.5 (47' st Deana sv), Molinari 6 (45' st Piras sv), Sanna 6.5, Caria 6.5, Pinna 7, Lubrano 6 (35' st Caria 6), Finetti 7 (26' st Manca 6), Sasso 6 (18' st Cherchi 6.5), Faedda 6.5, Spiri 7 (29' st Cicala 6), Marras 7 (45' st Silanos sv). A disp. Fiorelli. All. Serra 6.5. Dir. Corrias.

ARBITRO: Andeng Roland di Cuneo 7.

COLLABORATORI: Bono di Torino e Di Maggio di Torino.

AMMONITI: 43' Molinari (A), 32' st Manca (A), 51' st Mallamace (L).

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO