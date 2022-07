Un Bra da battaglia: Policaro blinda Stojmenovski, e da Asti arriva bomber Cia

Il secondo posto nel girone D e l'approdo alle fasi finali (culminate con la pirotecnica sconfitta ai quarti di finale contro la Cheraschese, già affrontata nella regular season) hanno rappresentato un ottimo risultato, soprattutto considerata la rosa a disposizione, ma per l'annata di Under 17 Pippo Policaro vuole di più.

DA CHI SI RIPARTE

Il tecnico ex Carmagnola e Savigliano, rimasto al timone del gruppo 2006 del Bra, ha grandi ambizioni, e per coltivarle era importante ripartire confermando i migliori interpreti della stagione di Under 16: detto fatto, ecco che le colonne Sapori e Dompè continueranno a sorvegliare la retroguardia giallorossa, con capitan Mazzoni a tenere le redini del centrocampo e Alfieri e Brondino ad inventare. Dulcis in fundo, anche Aleksandar Stojmenovski resterà a Bra al 100%: «Lo volevano in tanti, ha ricevuto diverse offerte, - spiega Policaro - ma di comune accordo con la società abbiamo deciso che non potevamo privarci di lui, ed è stato nuovamente aggregato con il mio gruppo 2006». Sì perché nonostante sia un 2007 Stojmenovski ha dimostrato di saper fare la differenza come fuoriquota, e nella stagione appena conclusa ha messo a segno la bellezza di 17 gol in campionato a cui va sommata la doppietta nei quarti di finale con la Cheraschese, una delle pretendenti a strapparlo da Bra.

GLI INNESTI

Nuovo innesto: Edoardo Degli Agli, terzino proveniente da Asti

Detto delle conferme, il passo successivo era piazzare colpi di qualità per incrementare la competitività della rosa, e così è stato: l'innesto che fa più clamore è senza dubbio quello di Alberto Cia, attaccante proveniente dall'Asti finalista regionale, che nel girone E di Under 16 ha realizzato 17 gol per poi sbloccare il quarto di finale vinto dai galletti contro il Volpiano; Cia è poi andato a segno anche nell'andata della semifinale contro la Cheraschese, siglando la rete dell'1-1 (gara poi terminata 2-2) al termine della prima frazione di gioco.

Oltre al bomber, il Bra ha piazzato altri due acquisti sempre dall'Asti: arrivano in giallorosso Edoardo Degli Agli, terzino versatile in grado di giocare sia a destra sia a sinistra, e Erik Lafleur, utilizzabile sia come esterno alto sia come mezz'ala o trequartista. Per puntellare la difesa invece è stato prelevato Edoardo Lorini dal Chieri, mentre è ufficiale il passaggio del terzino sinistro Pedro Di Santo in giallorosso da Collegno; il fantasista Christian Calosso rientra dall'Alessandria, e a completare il reparto offensivo ecco la punta Cristian Palaia, autore di 8 gol con la maglia dell'Area Calcio nella passata stagione.

Erik Lafleur, nuovo innesto proveniente dall'Asti

LE PARTENZE

Sono invece quattro i giocatori che lasciano il Bra: il portiere classe 2007 Filippo Pedone rientra al Torino, squadra che ne detiene il cartellino, e verrà probabilmente girato nuovamente in prestito (pare che il Chisola sia alla finestra); l'attaccante Simone Caratelli passerà alla Saviglianese, mentre il centrocampista Rajan Stafa è vicinissimo ad approdare alla Pro Vercelli; infine il Moncalieri ingaggia la punta Lorenzo Lunardi.

RECAP DI MERCATO