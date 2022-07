Ripescaggio a vuoto per 50€: «Il gruppo rimane anche ai provinciali»

Una settimana dalla graduatoria ufficiale dei ripescaggi. Sette giorni che per qualcuno, come abbiamo visto nello scorso numero, sono stati di giubilo, di bilanci positivi e di incentivo al lavoro per fare le squadre. Per qualcun altro, invece settimana di riflessioni e di lavoro intenso per non perdere il capitale umano e sportivo a prescindere dalla categoria.Se a ridere dunque sono stati Beppe Viola, Salice e Strambinese, decisamente un altro umore aleggiava dalle parti di Pianezza. Già ai regionali con Under 19, Under 16 e Under 15, i rossoblù hanno fatto le domande per il ripescaggio...