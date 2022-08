Pro Eureka power, Charva arrembante: la fotogallery di Girolamo Cassarà

Soddisfacente e roboante la prima uscita ufficiale della Pro Eureka Under 17 di Gabriele Davin che si porta a casa il trofeo made in Lucento superando, oltre a Pianezza, Vanchiglia e Quincitava in finale, anche i padroni di casa con un netto 5-0. Non vince il trofeo ma impressiona lo Charvensod 2007 che supera 0-1 il Vanchiglia grazie alla punizione di Poletti. Il 3-0 con il Caselle all'ultimo turno poi riscatta la sconfitta per 0-3 contro il quotato Lucento di Delli Calici, che alla fine infatti vince il torneo di casa. ECCO LA FOTOGALLERY DI GIROLAMO CASSARA' DI LUCENTO-PRO EUREKA...

