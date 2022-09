La 2021/2022 è stata un’annata difficile e in parte deludente per i classe 2006 del Bresso Calcio, a livello di classifica ma anche di prestazioni. Per questo motivo, il club ha deciso di affidare la squadra ad un allenatore che aveva già avuto esperienza con il gruppo, ossia Sandro Bonanno, profilo che aveva già allenato i 2006 durante la stagione 2020/2021.VOGLIA DI CRESCERE L’obiettivo, va da sé, è quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno, un difficile da accettare penultimo posto. L’allenatore è molto legato all’ambiente del calcio bressese ed è tornato sulla panchina carico...