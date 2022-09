Cerbone matador, Portaluri professor: Nichelino e Caselle fermano le big

Il Nichelino Hesperia firma l'impresa della prima giornata del SuperOscar, sul campo del Vanchiglia i biancorossi di Elio Bert (senza voce a fine partita) battono 1-0 il Chisola, decide una conclusione deviata di Samuele Cerbone. Da incorniciare la partita del portiere biancorosso Antonio Cutrì, grande ex della partita. Ottimo il Caselle di Beppe Ussia, che ferma il Chieri di Massimo Ricardo grazie alla perla del "professore" Davide Portaluri: una punizione che ha ricordato quella di Dybala contro l'Atletico Madrid. Ecco il resoconto di tutti i match di giornata.

TUTTI I TABELLINI E LE CLASSIFICHE DEL SUPEROSCAR SULLA NOSTRA APP, CLICCA QUI PER SCARICARLA

PRO EUREKA-VOLPIANO 0-1 (7' st Lista)

Apre la maratona di partite in mattinata il derby di Torino Est tra il Volpiano di Alessandro Malagrinò e la Pro Eureka, gara intensa e combattuta, la decide dalla panchina Andrea Lista subentrato a Giardino: bella azione sulla sinistra di Giole Fedele, che salta due uomini sull'esterno, la mette all'indietro per il numero 17 biancoblù che di interno destro a giro sul secondo palo batte Rua. L'analisi di Alessandro Malagrinò, tecnico del Volpiano: «Partite che arrivano in un momento delicato della stagione, difficili da gestire, 25 minuti per tempo danno spazio a tanta imprevedibilità, bella partita tra due squadre organizzate, equilibrata anche per numero di occasioni, forse sarebbe stato giusto un pareggio».

BORGARO-LUCENTO 1-0 (19' Tridico)

Soffre e vince il Borgaro di Maurizio Tonus, che supera di misura il Lucento di Alessandro Pierro. Un 1-0 che fa partire con il piede giusto l'avventura dei gialloblù nel Super Oscar. A deciderla la rete di Lorenzo Tridico; ma a partire meglio sono stati i rossoblu, che beccano addirittura due pali: il primo con Valerio Pardi, che dopo un rimpallo si trova la palla tra i piedi e, spalle alla porta, si gira e di mancino becca il legno; il secondo è con il sottoleva Carlo Piazzolla, che dopo aver recuperato un pallone importante, entra in area di rigore e sterza sul mancino, calcia, ma la fortuna non assiste ancora i ragazzi di Pierro. Da qui in avanti sale in cattedra il Borgaro che inizia a creare e trova meritatamente il gol del vantaggio con Tridico che è bravo a fiondarsi sulla respinta di un difensore rossoblu sul tiro di Umberto Boggione. Dopo la rete, preme ancora sull'acceleratore il Borgaro prova a raddoppiare ancora con Tridico che da calcio d'angolo colpisce di testa, ma Matteo La Terra è attento e respinge la sfera. Nel secondo tempo ci provano ancora i gialloblù con Edoardo D'Alessandro che sfila via sulla sinistra, arriva sul fondo e scarica all'indietro per Fabio Rosato, che zona dischetto sbaglia spedendo la sfera verso l'alto. Alla fine c'è l'ultimo tentativo dei ragazzi di Pierro: Stefano Bertero prende palla dal limite dell'area di rigore, la stoppa e di destro calcia, ma la sfera finisce sul fondo, e qui terminano le speranze per il Lucento, è 1-0 per il Borgaro.

MIRAFIORI-GASSINO SAN RAFFAELE 1-0 (18' Santoro)

Sfida tutta provinciale tra il Mirafiori di Stefano Straforini e il Gassino di Ermanno Gigliotti, la sbloccano nel primo tempo i gialloblù, azione di Mario Costea ex Spazio Talent Soccer che mette il numero 10 Francesco Santoro in condizione di spingere in porta la palla che decide la partita. Il Gassino riesce a impegnare severamente il portiere del Mirafiori Simone Battista soltanto nel primo tempo, nella ripresa i gialloblù tengono bene il campo e mostrano già una buona intesa nonostante i tanti giocatori nuovi, soddisfatto Straforini a fine partita per la prestazione dei suoi ragazzi.

Mirafiori

Gassino San Raffaele

VANCHIGLIA-CBS 0-0

Tanta intensità, poche emozioni: l'esordio al SuperOscar dei padroni di casa del Vanchiglia termina con un pareggio a reti bianche contro la Cbs. Tra le fila granata partono titolari Cavallero e De Robertis, entrambi provenienti dal Chisola, a comando delle operazioni a centrocampo c'è Salamanca mentre il peso dell'attacco è sulle spalle di Vitale. Renzi schiera i suoi rossoneri con il 4-3-1-2: il lituano Urlovas spazia sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo composto da Pia e Achino, Buda agisce da esterno basso a sinistra. Nel primo tempo meglio la Cbs, che si fa vedere in avanti con le conclusioni di Achino e Urlovas senza creare patemi al portiere Valente. Nella ripresa risponde il Vanchiglia con Vitale che si vede respingere il suo colpo di testa su assist di De Robertis, poi Romano ci prova da fuori e la difesa rossonera si rifugia in angolo. L'ultima emozione la regala Burnescu con un tiro da ottima posizione, ma la retroguardia di Renzi è ancora attenta.

Vanchiglia

CBS

ALPIGNANO-VENARIA 1-0 (23' rig Carnevale)

L'Alpignano si impone di misura contro un ottimo Venaria, che parte meglio e va vicino al vantaggio con Garnone, attento Lerusce nell'occasione. Al 22' l'episodio che decide la partita: Costa Laia atterra Gerlin in area, per il direttore di gara è calcio di rigore; dal dischetto si presenta capitan Carnevale che non sbaglia. Prima dell'intervallo Medelin lascia partire una rasoiata da fuori area, pallone che sibila di poco a lato. Nella ripresa ancora Medelin pericoloso su calcio di punizione, poi l'Alpignano sfiora il raddoppio in due occasioni: prima con Aguiaro, che prende in pieno il palo, poi con Bitto che si fa ipnotizzare dall'ottima uscita di Scotti.

CHIERI-CASELLE 1-1 (12' Croce, 6' st Portaluri)

Comincia con un pareggio l'avventura del Chieri di Massimo Ricardo al SuperOscar, che sbatte contro un Caselle solido e organizzato. Iniziano bene i collinari, trascinati dalla spinta di Castagna sulla corsia sinistra: all'11 cross del numero 3 e tentativo in semi-rovesciata di capitan Guida, palla che termina di poco a lato. Passa un minuto e il Chieri passa: Manfredi sfonda a sinistra e mette un bel pallone in mezzo per Croce che insacca in spaccata. Ad inizio ripresa il Caselle pareggia i conti con la splendida punizione di Portaluri, esecuzione simile a quella di Dybala contro l'Atletico Madrid, e in seguito il muro rossonero regge e strappa un punto prezioso.

CHISOLA-NICHELINO HESPERIA 0-1 (7' Cerbone)

Il risultato più sorprendente è senza dubbio la vittoria del Nichelino contro il Chisola. Il gol della vittoria dei biancorossi lo firma Cerbone con una conclusione deviata che spiazza un incolpevole Cecchetto, poi ci pensa l'altro portiere (ex di giornata) Cutrì a preservare il vantaggio con alcuni ottimi interventi su Vada e soprattutto sul subentrato Simonetti.

LASCARIS-BSR GRUGLIASCO 2-1 (2' De Luca, 4' Cencig, 6' st rig. Favilla)

Sembra tutto facile per il Lascaris, che si porta subito avanti con la zampata da pochi passi di De Luca su assist con il contagiri di Malavasi. Invece il Bsr Grugliasco reagisce subito e pareggia con Cencig, bravissimo a inserirsi tra i centrali bianconeri e a superare con freddezza Allegretti. Tante sostituzioni da entrambe le parti nella ripresa, con l'episodio decisivo che arriva al 6': un incontenibile Malavasi conquista un calcio di rigore che Favilla trasforma con la solita freddezza per il 2-1. Nel finale il Bsr si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, senza però riuscire a trovarlo: di fatto l'ultima occasione capita sui piedi di Mammolenti, che però manda a lato da pochi passi.

Lascaris